Раскрыты точные сроки выхода GTA VI

Бывший работник Rockstar заявил, что GTA VI выйдет в сентябре 2025 года

На Reddit появилась информация о точных сроках выхода GTA VI. На утечку обратили внимание авторы издания GizmoChina.

Публикация «Я работал уборщиком в Rockstar Games London — вот что я знаю» появилась на площадке в середине декабря и собрала больше тысячи лайков. В посте анонимный автор заявил, что ранее работал в лондонском подразделении Rockstar Games, и ему удалось раскрыть сроки выхода следующей части игры GTA — инсайдер отметил, что тайтл выпустят в сентябре 2025 года.

Также, по словам бывшего сотрудника компании, он мельком видел огромную карту городов, в которых будет происходить действие игры. Кроме того, он подслушал разговор двух менеджеров, один из которых выражал облегчение, что Rockstar отказалась предлагать роль протагониста GTA VI актеру Брайану Зампелле. Ранее инсайдеры рассказывали, что Зампеллу рассматривали на роль в игре.

Спустя некоторое время тред удалили. При этом модераторы сообщества GTA на Reddit рассказали, что смогли подтвердить большую часть слитой информации, но к утечке все равно стоит относиться со скепсисом. Журналисты GizmoChina предположили, что автор мог удалить публикацию из-за опасений судебного преследования. Так, в сентябре 2022 года полиция Лондона задержала подростка, подозреваемого в сливе геймплея GTA VI.

Трейлер GTA VI вышел в начале декабря. В Rockstar рассказали, что игра появится на консолях PlayStation и Xbox в 2025 году.