Обездвиженного мужчину нашли в смотровой яме автосервиса в Санкт-Петербурге

Обездвиженного мужчину нашли в смотровой яме автосервиса на Митрофаньевском шоссе в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно «Фонтанке».

Ремонтники заявили, что видят этого мужчину в первый раз. Спасти горожанина медикам не удалось.

Следователи и сотрудники полиции начали устанавливать личность незнакомца. По факту происшествия в автосервисе была организована проверка.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге таксист привез к месту назначения обездвиженного пенсионера. По предварительным данным, во время поездки у пожилого человека остановилось сердце.

Еще раньше у 78-летнего пенсионера, который выталкивал машину жены из сугроба в Тверском районе в центре Москвы, случился приступ от перенапряжения. Находившаяся рядом жена вызвала бригаду медиков и пыталась сама привести мужчину в чувство, однако спасти его не удалось.