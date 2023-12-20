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09:28, 20 декабря 2023Россия

Мужчину нашли в смотровой яме автосервиса в Санкт-Петербурге

Обездвиженного мужчину нашли в смотровой яме автосервиса в Санкт-Петербурге

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Обездвиженного мужчину нашли в смотровой яме автосервиса на Митрофаньевском шоссе в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно «Фонтанке».

Ремонтники заявили, что видят этого мужчину в первый раз. Спасти горожанина медикам не удалось.

Следователи и сотрудники полиции начали устанавливать личность незнакомца. По факту происшествия в автосервисе была организована проверка.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге таксист привез к месту назначения обездвиженного пенсионера. По предварительным данным, во время поездки у пожилого человека остановилось сердце.

Еще раньше у 78-летнего пенсионера, который выталкивал машину жены из сугроба в Тверском районе в центре Москвы, случился приступ от перенапряжения. Находившаяся рядом жена вызвала бригаду медиков и пыталась сама привести мужчину в чувство, однако спасти его не удалось.

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      Анна Щербакова
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