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15:46, 20 декабря 2023Спорт

На изъятых в Москве упаковках с кокаином обнаружили изображение Месси

В Москве изъяли 673 килограмма кокаина с изображением Лионеля Месси на упаковках

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

В Москве сотрудники ФСБ России изъяли более 600 килограммов кокаина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спецслужбу.

На опубликованном видео с задержанными перевозчиками было замечено, что на упаковках с наркотиком изображен футболист Лионель Месси. На картинках он одет в форму сборной Аргентины.

Ранее 20 декабря ФСБ сообщила об обнаружении партии кокаина весом 673 килограмма, которая переправлялась контрабандой в Европу. Ее стоимость на черном рынке оценивается на сумму от 2,5 миллиарда до 6,5 миллиарда рублей.

В 2022 году Месси со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира, который проходил в Катаре. Форвард был признан самым ценным игроком турнира. Кроме того, Международная федерация футбола назвала его лучшим игроком 2022 года.

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      Андрей Стрельцов
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