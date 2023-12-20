На изъятых в Москве упаковках с кокаином обнаружили изображение Месси

В Москве изъяли 673 килограмма кокаина с изображением Лионеля Месси на упаковках

В Москве сотрудники ФСБ России изъяли более 600 килограммов кокаина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спецслужбу.

На опубликованном видео с задержанными перевозчиками было замечено, что на упаковках с наркотиком изображен футболист Лионель Месси. На картинках он одет в форму сборной Аргентины.

Ранее 20 декабря ФСБ сообщила об обнаружении партии кокаина весом 673 килограмма, которая переправлялась контрабандой в Европу. Ее стоимость на черном рынке оценивается на сумму от 2,5 миллиарда до 6,5 миллиарда рублей.

В 2022 году Месси со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира, который проходил в Катаре. Форвард был признан самым ценным игроком турнира. Кроме того, Международная федерация футбола назвала его лучшим игроком 2022 года.