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11:34, 20 декабря 2023Спорт

Назван лучший игрок ноября и декабря в РПЛ

Форварда «Динамо» Тюкавина назвали лучшим игроком ноября и декабря в РПЛ

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Форварда «Динамо» Константина Тюкавина назвали лучшим игроком ноября и декабря в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщается на сайте турнира.

Нападающий стал лучшим в двух голосованиях из трех: его выбрали три из пяти экспертов РПЛ, а также 50 процентов болельщиков. В голосовании среди комментаторов победил Максим Глушенков из «Локомотива». Также были номинированы Квинси Промес из «Спартака», Матео Кассьерра из «Зенита» и Руслан Безруков из «Рубина».

21-летний Тюкавин в текущем сезоне чемпионата страны провел 18 матчей, в которых отметился восемью голами и шестью результативными передачами.

«Динамо» с 32 очками располагается на третьей строчке турнирной таблицы. Чемпионат ушел на зимнюю паузу и возобновится в марте.

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