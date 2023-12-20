В России высказались об идеях по изъятию замороженных активов страны

Депутат Журова: идея изъять активы Москвы через Всемирный банк — беспредел

Идея США изъять замороженные активы Москвы через Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) не соответствует международным нормам. Так на планы американских чиновников в разговоре с «Лентой.ру» отреагировала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Это абсолютный беспредел и нарушение всех международных норм, которых можно. Как будто ждали, чтобы так сделать, но это неприемлемо. Я не вижу, какие законные основания у них есть это сделать Светлана Журова депутат Госдумы

По словам депутата, если это произойдет, Россия будет отстаивать свои интересы в международных судах.

«В любом случае это будут какие-то процессы, потому что как еще? Но я не понимаю, в каком суде это можно решать, они все ангажированы. Но как процесс это все равно должно быть. (...) Они же понимают, что у них нет юридических оснований такие вещи делать», — сказала она.

Как сообщила газета Financial Times (FT), Чиновники США предложили странам «Большой семерки» (G7) сразу несколько вариантов, как передать деньги с замороженных российских счетов Украине. Издание уточнило, что Вашингтон публично не поддерживал конфискацию средств Москвы. Однако там пришли к выводу, что такой шаг позволит компенсировать затраты союзникам Украины, которые выделяли ей помощь.

16 декабря FT писала, что страны G7 нашли способ изъять заблокированные деньги в соответствии с международным правом. Государства объединения уверены, что это побудит Москву остановить конфликт.

Европейские страны после начала специальной военной операции заморозили средства России на зарубежных счетах. После этого неоднократно заходила речь о том, чтобы передать эти деньги Киеву. Министр финансов Антон Силуанов уточнил, что заблокированной оказалась примерно половина золотовалютных резервов страны. «У нас общий объем резервов около 640 миллиардов долларов, около 300 миллиардов резервов теперь находится в состоянии, в котором мы не можем их использовать», — пояснил он.