«Орут, матерятся, выходят из квартиры неадекватные» В Тюмени банда подростков терроризирует жильцов многоэтажки

Жительница Тюмени пожаловалась на терроризирующую весь дом банду подростков

Жительница Тюмени Марина О. пожаловалась на то, что банда агрессивных подростков терроризирует жильцов многоэтажки по улице Олимпийской. Ее слова приводит портал 72.RU.

Женщина отметила, что по соседству проживает девушка с двумя родными братьями десяти и пятнадцати лет. Именно в этой квартире собираются дети, подростки и взрослые, начиная с 12-летнего возраста и старше. Они приходят толпами по 15-20 человек, наводят беспорядок в подъезде и не реагируют на замечания.

Они шумят в неположенное время, плюются на этаже, блюют, орут, матерятся, курят. Выходят из квартиры неадекватные, на ногах еле стоят. Когда двери открывают, на весь коридор вонь. В прошлом году они избили нашего соседа, поцарапали несколько машин Марина О. жительница Тюмени

В полиции заявили, что установили личности хулиганов

Местная жительница рассказала порталу, что соседи однажды поймали подростков и вызвали полицию, но никто не приехал. Тем самым хулиганы уверились в своей безнаказанности. По словам женщины, люди уже не могут жить в таком хаосе, ее ребенок боится идти в школу.

В свою очередь в пресс-службе УМВД по Тюменской области заявили, что полицейские выезжали на место. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) установили личности злоумышленников.

Проводится проверка. По ее результатам в отношении их и их законных представителей будут приняты меры в пределах правовых компетенций УМВД по Тюменской области

Банда с Олимпийской хорошо известна жителям Тюмени

Портал 72.RU отмечает, что банда с Олимпийской хорошо известна жителям Тюмени, видео с правонарушителями неоднократно появлялись в соцсетях.

27 ноября хулиганы ограбили магазин «ЖизньМарт», они взяли еду с витрины и ушли. Продавцы рассказали, что подростки поступают так не в первый раз, их уже фиксировали камеры наблюдения.

Сотрудница торговой точки по имени Екатерина рассказала, что персонал узнал злоумышленников и попытался закрыть дверь, но как только они поняли, что их пытаются задержать, начали убегать.

И так получилось, что я держала дверь, а они начали ее выламывать. Один из самых дорогих товаров у нас — это роллы: одна упаковка может стоить и 400 рублей. Они их набирают просто кучей, еще берут баночки энергетика. И убегают Екатерина продавец магазина «ЖизньМарт»

В конце ноября полицейские задержали четверых несовершеннолетних, их действиям будет дана правовая оценка после установления обстоятельств происшествия.

После этого хулиганы ограбили еще несколько торговых точек. Тюменцы жалуются, что буйные подростки ругаются с продавцами, хватают товар и убегают.

30 ноября эти подростки напали на женщину, которая сделала им замечание за то, что они разгромили подъезд, где она проживает. В ходе конфликта местная жительница получила удары и оскорбления.

Жители улицы Олимпийской также рассказали 72.RU, что подростки пытались выломать дверь, подожгли баннер в одном из торговых центров, в целом они ведут себя агрессивно и не реагируют на попытки взрослых поговорить с ними.

Ранее в Тюмени один школьник ударил другого по лицу, в результате пострадавший отправился в нокдаун и получил контузию глаза. Потасовка произошла прямо на крыльце школы №67, где дети играли после занятий.

