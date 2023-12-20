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22:39, 20 декабря 2023Россия

«Орут, матерятся, выходят из квартиры неадекватные» В Тюмени банда подростков терроризирует жильцов многоэтажки

Жительница Тюмени пожаловалась на терроризирующую весь дом банду подростков

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Жительница Тюмени Марина О. пожаловалась на то, что банда агрессивных подростков терроризирует жильцов многоэтажки по улице Олимпийской. Ее слова приводит портал 72.RU.

Женщина отметила, что по соседству проживает девушка с двумя родными братьями десяти и пятнадцати лет. Именно в этой квартире собираются дети, подростки и взрослые, начиная с 12-летнего возраста и старше. Они приходят толпами по 15-20 человек, наводят беспорядок в подъезде и не реагируют на замечания.

Они шумят в неположенное время, плюются на этаже, блюют, орут, матерятся, курят. Выходят из квартиры неадекватные, на ногах еле стоят. Когда двери открывают, на весь коридор вонь. В прошлом году они избили нашего соседа, поцарапали несколько машин

Марина О.жительница Тюмени
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7 декабря 2023

В полиции заявили, что установили личности хулиганов

Местная жительница рассказала порталу, что соседи однажды поймали подростков и вызвали полицию, но никто не приехал. Тем самым хулиганы уверились в своей безнаказанности. По словам женщины, люди уже не могут жить в таком хаосе, ее ребенок боится идти в школу.

В свою очередь в пресс-службе УМВД по Тюменской области заявили, что полицейские выезжали на место. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) установили личности злоумышленников.

Проводится проверка. По ее результатам в отношении их и их законных представителей будут приняты меры в пределах правовых компетенций

УМВД по Тюменской области
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Банда с Олимпийской хорошо известна жителям Тюмени

Портал 72.RU отмечает, что банда с Олимпийской хорошо известна жителям Тюмени, видео с правонарушителями неоднократно появлялись в соцсетях.

27 ноября хулиганы ограбили магазин «ЖизньМарт», они взяли еду с витрины и ушли. Продавцы рассказали, что подростки поступают так не в первый раз, их уже фиксировали камеры наблюдения.

Сотрудница торговой точки по имени Екатерина рассказала, что персонал узнал злоумышленников и попытался закрыть дверь, но как только они поняли, что их пытаются задержать, начали убегать.

И так получилось, что я держала дверь, а они начали ее выламывать. Один из самых дорогих товаров у нас — это роллы: одна упаковка может стоить и 400 рублей. Они их набирают просто кучей, еще берут баночки энергетика. И убегают

Екатеринапродавец магазина «ЖизньМарт»

В конце ноября полицейские задержали четверых несовершеннолетних, их действиям будет дана правовая оценка после установления обстоятельств происшествия.

После этого хулиганы ограбили еще несколько торговых точек. Тюменцы жалуются, что буйные подростки ругаются с продавцами, хватают товар и убегают.

30 ноября эти подростки напали на женщину, которая сделала им замечание за то, что они разгромили подъезд, где она проживает. В ходе конфликта местная жительница получила удары и оскорбления.

Жители улицы Олимпийской также рассказали 72.RU, что подростки пытались выломать дверь, подожгли баннер в одном из торговых центров, в целом они ведут себя агрессивно и не реагируют на попытки взрослых поговорить с ними.

Ранее в Тюмени один школьник ударил другого по лицу, в результате пострадавший отправился в нокдаун и получил контузию глаза. Потасовка произошла прямо на крыльце школы №67, где дети играли после занятий.

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      Марина Совина
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