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Отправившему девушке коробку со взрывчаткой россиянину вынесли приговор
В Москве суд дал 9 лет колонии мужчине, отправившему знакомой коробку с СВУ
Суд в Москве вынес приговор Никите Селюнину, который отправил отвергнувшей его девушке подарочную коробку со взрывчаткой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в суде.
Мужчине дали девять лет колонии строгого режима.
По версии следствия, 20 февраля обвиняемый положил возле подъезда, где проживает его знакомая, именную коробку с самодельным взрывным устройством (СВУ). Получательница открыла подарок, после чего коробка загорелась. В результате хлопка потерпевшая получила ожоги лица и рук и была доставлена в больницу.
В отношении отправителя было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Спустя несколько дней мужчина был арестован.