Психотерапевт предостерегла от совершения нескольких критичных ошибок в браке

Игнорирование интимной близости — одна из самых критичных и распространенных ошибок, способных разрушить брак, предупредила семейный психотерапевт, профессор Елена Куфтяк. В комментарии «Ленте.ру» она предостерегла от совершения этого и еще нескольких других опасных для отношений промахов.

Серьезные перемены в жизни, например рождение ребенка, могут привести партнеров к перегрузке и эмоциональному выгоранию, рассказала психотерапевт. Это, в свою очередь, влечет за собой потерю сексуального желания. «Особенно это актуально для женщин. Последнее, чего они хотят, будучи уставшими, — это заниматься любовью, — рассказала Куфтяк. — Однако если отказ от секса одного из супругов становится постоянной практикой, неминуем медленный развал семьи».

Еще одной критичной ошибкой психотерапевт назвала посвящение своей жизни исключительно детям. По ее словам, супруги не должны забывать о себе и отодвигать свои интересы на второй план. Подобное поведение вредит отношениям в перспективе: когда дети вырастут и покинут родительский дом, супруги больше не видят смысла оставаться вместе.

Часто жены воспринимают мужа как большого ребенка и допускают ошибку. Супруга берет на себя львиную часть работы по дому, организации социальной жизни и ведения финансов, этим она балует мужа, возлагая на себя непосильную ношу. Через некоторое время женщина обнаруживает зависимость супруга от нее или его неспособность решить даже простые задачи Елена Куфтяк семейный психотерапевт, профессор

Разрушить даже крепкий брак также способна ложь, продолжила Куфтяк. Говорящий неправду человек думает, что его партнер никогда не узнает об этом, но невинная ложь часто выходит наружу и тогда один из супругов неизбежно почувствует себя обманутым, предупредила она.

У партнера может закрасться сомнение, а всегда ли отношения были честными. Или, может, партнер лгал и о других вещах на протяжении всех лет совместной жизни. Сомнения — это благодатная почва для того, чтобы пересмотреть отношения в браке и, возможно, даже задуматься о разрыве Елена Куфтяк семейный психотерапевт, профессор

В заключение Куфтяк в качестве разрушителей брака выделила сверхконтроль и стремление быть главным в отношениях. Каждый из партнеров имеет возможность высказываться, предлагать свои идеи и быть услышанным. Брак — это отношения, которые дополняют каждого из супругов, заключила она.

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