Россиянам пообещали снижение цен на яйца по естественным причинам

Экономист Зубец: снижение цен на куриные яйца ожидается в РФ после праздников

Цены на куриные яйца снизятся в России после новогодних праздников на фоне уменьшения спроса, рассказал «Известиям» директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

Специалист назвал такую корректировку стоимости продукта естественной, пояснив, что ввоз заграничных яиц, в частности из Азербайджана, является скорее психологической мерой. По его словам, при попадании на рынок страны «эти яйца точно не будут дешевые». При этом объем поставок на фоне ежегодного потребления в России 40 миллиардов яиц не окажет значительного влияния на снижение цен, считает эксперт.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 14 декабря извинился за ситуацию с подорожанием яиц, назвав ее сбоем в работе правительства. Глава государства уточнил, что цены увеличились вслед за спросом, в то время как объемы производства остались на прежнем уровне, а импорт в должном объеме открыт не был.

На фоне ситуации на рынке яиц, выросших в цене с начала года почти в полтора раза, в России решили с 1 января 2024 года обнулить на полгода таможенные пошлины на ввоз в страну 1,2 миллиарда единиц продукции. В Минэкономразвития пояснили, что льготу предоставят при условии подтверждения целевого назначения ввозимых товаров, а поставки будут осуществляться из дружественных стран, в том числе из Азербайджана и Турции.