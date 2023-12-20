Театральный режиссер оценил работу Загитовой в качестве телеведущей

Режиссер Афончиков счел работу Загитовой в качестве телеведущей слабой

Театральный режиссер и педагог по актерскому мастерству Игорь Афончиков оценил работу олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой в качестве телеведущей. Его слова приводит Sport24.

«Ей срочно нужен человек, который будет ей заниматься. Сейчас она показывает очень слабую работу, это выглядит очень слабо. Те, кто сейчас работают с Загитовой в медиа и актерстве, просто ее гробят», — заявил Афончиков.

По его словам, у фигуристки есть данные, которые можно эксплуатировать. «У Загитовой очень большие зажимы и блокировки, она вообще не хочет показывать свои переживания. Ей нужен хороший специалист, который сможет ее раскрыть», — отметил режиссер.

Загитова приостановила выступления в декабре 2019-го. Она работает ведущей в телевизионном шоу «Ледниковый период» и учится на факультете журналистики Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).