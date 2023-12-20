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15:33, 20 декабря 2023Среда обитания

Названа дата запуска Путиным российской мегатрассы до Казани

Президент Путин запустит движение по трассе М-12 «Восток» до Казани 21 декабря

Фото: Нафис Сиразетдинов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин откроет скоростную автомобильную дорогу М-12 «Восток» от Москвы до Казани 21 декабря. Дату запуска движения по российской мегатрассе сообщили на сайте Кремля.

В пресс-службе уточнили, что глава государства примет участие в церемонии в режиме видео-конференц-связи (ВКС). «С участием президента [в четверг], также в режиме ВКС, состоится церемония открытия автомобильной дороги М-12 "Восток" до Казани», — говорится в сообщении.

Ранее в госкомпании «Автодор» назвали стоимость проезда по скоростной трассе М-12 «Восток». Так, за поездку от российской столицы до Казани на легковушке придется заплатить 4481 рубль, а от Нижнего Новгорода до Казани — 1600 рублей. Для тех, кто проедет по второму маршруту на грузовике, стоимость проезда будет достигать 3400 рублей.

В начале ноября стало известно, что скоростную платную автодорогу М-12 от Москвы до Казани решили продлить до Тюмени и переименовать. Автодороге присвоили название «Восток», а ее официальный маршрут теперь выглядит так: Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень.

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      Нина Ташевская
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