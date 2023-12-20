Тренер объяснил правильную технику выполнения упражнения «мельница»

Фитнес-тренер Дмитрий Щеблицкий объяснил правильную технику выполнения упражнения «мельница». Его слова приводит «Чемпионат».

Щеблицкий рассказал, что важно сохранять правильную осанку, обеспечивать стабильное положение и активно задействовать корпус на протяжении всего движения. Кроме того, необходимо держать руки прямо и выполнять контролируемые, осознанные движения.

По словам тренера, упражнение помогает улучшить подвижность бедер, гибкость подколенных сухожилий и силу корпуса. Также оно способствует улучшению общей координации тела и баланса.

Ранее тренер Ксения Шульга оценила пользу фитнес-корсетов. «Фитнес-корсет стоит использовать только в упражнениях с критическими весами, когда есть реальный риск, что мышцы пресса не выдержат нагрузки», — заявила она.