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14:30, 20 декабря 2023Интернет и СМИ

Жена звезды Comedy Club высказалась о работе с мужем на ТВ

Утяшева рассказала, что работа над проектом «Выжить в Дубае» сплотила их с Волей

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Известная российская спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева высказалась о работе на ТВ с мужем, звездой Comedy Club Павлом Волей, с которым они вместе вели реалити-шоу «Выжить в Дубае» на канале ТНТ. В интервью изданию «Телепрограмма» она рассказала, что работа над совместным проектом сплотила их с супругом.

«Мы с Павлом 11 лет подряд оттягивали возможность вести совместно даже корпоративы, хотя заказов на нашу пару было большое количество, даже немыслимое», — рассказала Утяшева.

Телеведущая отметила, что на протяжении восьми лет вела шоу «Танцы», в то время как ее супруг был ведущим других передач на ТНТ. «Но ни у Павла, ни у меня опыта ведения реалити-шоу не было, и это нас объединило, сплотило еще больше», — подчеркнула жена Воли.

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После совместного проекта, по словам Утяшевой, они с Волей стали любимыми соведущими друг друга. «Наверное, всему свое время. И если бы мы слишком рано пустились во все тяжкие — стали работать вместе, не проработав наши семейные отношения, — то, может, такого тандема на телевидении не получилось бы», — заключила она.

Ранее Утяшева рассказала о сложности съемок «Выжить в Дубае». Она сообщила, что на съемочной площадке всегда дежурила скорая помощь.

Премьера шоу «Выжить в Дубае» состоялась на канале ТНТ 25 июня. Ведущими проекта стали Ляйсан Утяшева и Павел Воля. В эфире передачи команда знаменитостей и «народная» команда, состоящая из конкурсантов, которые не связаны с шоу-бизнесом, соревновались за денежный приз в размере 10 миллионов рублей.

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      Олег Давыдов
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