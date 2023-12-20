Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:15, 20 декабря 2023Бывший СССР

В Эстонии предсказали возвращение века империи

Глава МИД Эстонии Цахкна: мир может вернуться к праву сильного

Фото: Kira Hofmann / Globallookpress.com

Международную систему отношений ждет возвращение к эпохе империй и праву сильного, если мировому сообществу не удастся реформировать ООН и Международный уголовный суд. Об этом в колонке для The Guardian пишет глава Министерства иностранных дел (МИД) Эстонии Маргус Цахкна.

Цахкна считает, что действия Москвы обнажили проблемы мировой системы и вера в международные институты может быть окончательно подорвана. «[Россия] использовала некоторые из многочисленных недостатков [мировой системы], чтобы разрушить, по-видимому, и так неисполняемые нормы и ценности», — заявил министр. Он полагает, что в дальнейшем мировое сообщество может окончательно потерять интерес к сохранению существующей международной системы.

По мнению эстонского политика, необходимо реформировать Совет Безопасности (СБ) ООН: расширить количество членов с правом вето и наказывать тех, кто пользуется им недобросовестно. Предложенные меры нужны, чтобы Совбез адекватнее представлял современный мировой порядок. Именно недостатки международной системы отношений привели к украинскому кризису, уверен Цахкна.

Ранее Министерство иностранных дел (МИД) России заявило, что вето США в Совбезе ООН, наложенное на проект о прекращении огня в Палестине, является причиной продолжения конфликта в Газе. В ходе состоявшегося 8 декабря голосования в СБ 13 участников выступили «за», и только американская делегация проголосовала «против».

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Европа в опасности» В ЕС предупредили о последствиях победы России на Украине

      Кофту с сайта ASOS прозвали самой уродливой вещью на свете

      В Киеве рядом с танцующим псом развернули нацистский флаг

      Полковника таможенной службы России задержали по делу о крупном мошенничестве

      Лишенная доли в российских активах австрийская OMV отреагировала на указ Путина

      Миранчук продолжил дешеветь

      Водители Tesla оказались самыми опасными на дорогах

      Премьер Словакии выступил против членства Украины в НАТО

      Босая москвичка 40 минут простояла снаружи окна на 13-м этаже и попала на видео

      Объяснены основные причины ожирения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости