В Эстонии предсказали возвращение века империи

Глава МИД Эстонии Цахкна: мир может вернуться к праву сильного

Международную систему отношений ждет возвращение к эпохе империй и праву сильного, если мировому сообществу не удастся реформировать ООН и Международный уголовный суд. Об этом в колонке для The Guardian пишет глава Министерства иностранных дел (МИД) Эстонии Маргус Цахкна.

Цахкна считает, что действия Москвы обнажили проблемы мировой системы и вера в международные институты может быть окончательно подорвана. «[Россия] использовала некоторые из многочисленных недостатков [мировой системы], чтобы разрушить, по-видимому, и так неисполняемые нормы и ценности», — заявил министр. Он полагает, что в дальнейшем мировое сообщество может окончательно потерять интерес к сохранению существующей международной системы.

По мнению эстонского политика, необходимо реформировать Совет Безопасности (СБ) ООН: расширить количество членов с правом вето и наказывать тех, кто пользуется им недобросовестно. Предложенные меры нужны, чтобы Совбез адекватнее представлял современный мировой порядок. Именно недостатки международной системы отношений привели к украинскому кризису, уверен Цахкна.

Ранее Министерство иностранных дел (МИД) России заявило, что вето США в Совбезе ООН, наложенное на проект о прекращении огня в Палестине, является причиной продолжения конфликта в Газе. В ходе состоявшегося 8 декабря голосования в СБ 13 участников выступили «за», и только американская делегация проголосовала «против».