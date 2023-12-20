В НАТО заявили о скором присоединении нового члена

Блинкен заявил, что Швеция скоро присоединится к НАТО и усилит потенциал альянса

Швеция скоро присоединится к НАТО и усилит потенциал альянса. О новом члене блока рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.

«В этом году добавился 31-й член НАТО — Финляндия, а в ближайшее время к нему присоединится Швеция, что усилит потенциал и укрепит возможности оборонного альянса», — заявил он.

По его словам, объединение стало больше и сильнее в 2023 году.

Ранее Дания заключила военное соглашение с США. Это соглашение укрепит доступ американских сил к Северной Европе и Балтийскому морю, отметила премьер-министр королевства Метте Фредериксен.