Захарова рассказала об утешительном призе Украине от Евросоюза

Захарова назвала утешительным призом решение ЕС начать переговоры по Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о решении Евросоюза (ЕС) начать переговоры по вступлению Украины и назвала это утешительным призом Киеву. Трансляция ее брифинга ведется на YouTube.

«Данный шаг — не более чем утешительный приз от Брюсселя, который провалил выделение 50 миллиардов евро на поддержание режима Зеленского», — сказала она.

Она также указала, что не Украина подтягивается к Западу, а «Европейский союз опускается до уровня нацистского киевского режима».

14 декабря глава Евросовета Шарль Мишель объявил о решении начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Кроме того, Евросовет решил начать переговоры о членстве с Молдавией. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель назвал решение лидеров ЕС начать переговоры о приеме двух этих стран в состав сообщества шагом к стабильной Европе.

В МИД России решение ЕС назвали сомнительным. В ведомстве также отметили, что абсурдным является и согласование Евросоюзом очередного пакета санкций против России, который нанесет больший вред самому ЕС.