Захарова высказалась о восприятии Зеленским украинского конфликта

Захарова: Зеленский воспринимает украинский конфликт как способ удержать власть

Президент Украины Владимир Зеленский воспринимает продолжение украинского конфликта как единственный способ удержать власть. Об этом в ходе брифинга высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат также отметила, что интересы и возможности переживающих экономический кризис в результате изоляции от России стран-членов Евросоюза все сильнее расходятся, в частности — в вопросах дальнейшей поддержки «обанкротившегося правительства Зеленского».

Ранее сообщалось, что во время брифинга Захарова назвала неутешительной ситуацию на поле боя для Вооруженных сил Украины.