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17:01, 20 декабря 2023Мир

Захарова заявила о коренном переломе в противостоянии с Западом в 2023 году

Захарова: РФ добилась коренного перелома в противостоянии с Западом в 2023 году

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Россия добилась коренного перелома в противостоянии с Западом в 2023 году. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«Я вот точно скажу о своем ощущении, о своих эмоциях. Это, безусловно, понимание и ощущение того самого коренного перелома, который мы все наблюдаем в нашем противостоянии с Западом», — сказал дипломат.

Она подчеркнула, что этот коренной перелом виден и очевиден везде, особенно «на земле, где российские бойцы с оружием в руках доказывают свою правоту, правоту позиций России и реализуют ту самую концепцию внешней политики, которая в этом году принималась».

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства указала, что США перекладывают на Евросоюз многомиллиардные расходы на поддержку украинского конфликта по принципу «вор у вора дубинку украл». По ее словам, эти планы США, по сути, являются попыткой заставить простых европейцев «раскошелиться на содержание погрязшего в коррупции режима Владимира Зеленского».

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      Семен Александров
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