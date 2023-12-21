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17:19, 21 декабря 2023Из жизни

Бездомный 100-килограммовый пес Кругетс сбросил 35 килограммов и начал ходить

100-килограммовый пес Кругетс из Нижнего Новгорода сбросил 35 килограммов

Кадр: Комсомольская Правда / YouTube

В Нижнем Новгороде 100-килограммовый бездомный пес, спасенный волонтерами, похудел более чем на 35 килограммов благодаря диете. Об этом сообщает благотворительный фонд защиты животных «Сострадание НН».

Сотрудники организации отправили собаку по кличке Кругетс на лечение в ветеринарную больницу в октябре. Из-за избыточного веса пес практически не вставал на лапы и не мог ходить. В настоящее время он все еще находится в стационаре. Чтобы волонтеры смогли провести Кругетсу необходимые обследования, ему нужно похудеть минимум в два раза.

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Для этого собаку посадили на специальную диету, благодаря которой ее вес снизился до 64,4 килограмма. В организации отметили, что врачи также заставляют Кругетса больше двигаться. Однако пес не любит гулять и выходит на улицу, только чтобы справить нужду. Несмотря на это, сотрудники благотворительного фонда продолжают делать все возможное для того, чтобы улучшить состояние здоровья собаки.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области женщина вызвала скорую помощь якобы из-за больного ребенка, однако по прибытии на место фельдшеры выяснили, что пациентом оказалась собака. По всей видимости, хозяйка пса запаниковала и решила, что помощь врачей скорой помощи окажется эффективней работы ветеринаров.

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