Иммунолог раскрыл подробности о болезни снятой с поезда из Тюмени сотни детей

Иммунолог Крючков допустил заражение детей в поезде из Тюмени сезонным гриппом

У более чем ста детей, снятых с поезда из Тюмени в Адлер, выявили грипп типа А. Это общее заболевание, с которым люди сталкиваются каждый сезон, рассказал кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. Подробности о болезни он раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

Ранее более сотни детей в Саратовской области сняли с поезда, направлявшегося из Тюмени в Адлер, и отправили в больницу из-за симптомов ОРВИ. Позже появилась информация о том, одну заболевшую девочку не удалось спасти. В Роспотребнадзоре сообщили, что у детей выявлен грипп А.

По словам Крючкова, необходимо понять, какой именно серотип у заболевших детей. Он пояснил, что грипп А — это совокупность большого количества серотипов. Например, прошлый сезон обеспечивался двумя серотипами вируса гриппа А — это Н1N1 и Н3N2.

В целом, наиболее часто встречаются именно грипп А и грипп В, при чем первый считается наиболее агрессивным, потому что он способен вызывать не только сезонные проявления, но и эпидемию, и даже пандемию. В данном случае, скорее всего, речь идет о сезонном гриппе, считает собеседник «Ленты.ру».

Летальность у гриппа относительно невысока. По американским данным, например, летальность от выявленных случаев составляет 0,12-0,17 процента. Стало быть, кто-то все равно умирает. По официальным данным, в спокойный сезон в России умирает от гриппа, когда он является ключевой причиной смерти, 300 человек за год, а в высокий сезон — где-то 1000 человек Николай Крючков иммунолог

Иммунолог отметил, что дети входят в группу риска, особенно до 3 лет. Летальность у них выше, так как грипп для них более опасен, чем для взрослых. Кроме того, в группы риска входят люди с тяжелыми хроническими заболеваниями, пожилые, беременные женщины.

«В детские коллективы, которые не защищены в достаточной степени, попадает этот возбудитель. Конечно, в большинстве случаев заболевание протекает легко, но всегда находятся те, у кого средне-тяжелое течение, и бываю эпизоды, которые выделяются особой тяжестью. От гриппа нужно вакцинировать детей, в случае вакцинации риски сильно сокращаются», — заключил специалист.

В Роспотребнадзоре заверили, что противоэпидемические мероприятия проводятся в полном объеме. Ситуация находится на контроле руководителя ведомства. Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за ЧП в поезде. В ситуации также разбирается прокуратура.