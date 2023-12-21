Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:46, 21 декабря 2023Россия

Иммунолог раскрыл подробности о болезни снятой с поезда из Тюмени сотни детей

Иммунолог Крючков допустил заражение детей в поезде из Тюмени сезонным гриппом

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

У более чем ста детей, снятых с поезда из Тюмени в Адлер, выявили грипп типа А. Это общее заболевание, с которым люди сталкиваются каждый сезон, рассказал кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. Подробности о болезни он раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

Ранее более сотни детей в Саратовской области сняли с поезда, направлявшегося из Тюмени в Адлер, и отправили в больницу из-за симптомов ОРВИ. Позже появилась информация о том, одну заболевшую девочку не удалось спасти. В Роспотребнадзоре сообщили, что у детей выявлен грипп А.

По словам Крючкова, необходимо понять, какой именно серотип у заболевших детей. Он пояснил, что грипп А — это совокупность большого количества серотипов. Например, прошлый сезон обеспечивался двумя серотипами вируса гриппа А — это Н1N1 и Н3N2.

В целом, наиболее часто встречаются именно грипп А и грипп В, при чем первый считается наиболее агрессивным, потому что он способен вызывать не только сезонные проявления, но и эпидемию, и даже пандемию. В данном случае, скорее всего, речь идет о сезонном гриппе, считает собеседник «Ленты.ру».

Летальность у гриппа относительно невысока. По американским данным, например, летальность от выявленных случаев составляет 0,12-0,17 процента. Стало быть, кто-то все равно умирает. По официальным данным, в спокойный сезон в России умирает от гриппа, когда он является ключевой причиной смерти, 300 человек за год, а в высокий сезон — где-то 1000 человек

Николай Крючковиммунолог

Иммунолог отметил, что дети входят в группу риска, особенно до 3 лет. Летальность у них выше, так как грипп для них более опасен, чем для взрослых. Кроме того, в группы риска входят люди с тяжелыми хроническими заболеваниями, пожилые, беременные женщины.

«В детские коллективы, которые не защищены в достаточной степени, попадает этот возбудитель. Конечно, в большинстве случаев заболевание протекает легко, но всегда находятся те, у кого средне-тяжелое течение, и бываю эпизоды, которые выделяются особой тяжестью. От гриппа нужно вакцинировать детей, в случае вакцинации риски сильно сокращаются», — заключил специалист.

В Роспотребнадзоре заверили, что противоэпидемические мероприятия проводятся в полном объеме. Ситуация находится на контроле руководителя ведомства. Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за ЧП в поезде. В ситуации также разбирается прокуратура.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Смирная
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Осенний призыв 2024 года пройдет в России с использованием электронных повесток. Что об этом известно?

      В ЦБ заявили о росте жалоб россиян на кредиторов

      В Совфеде высказались об уравнивании прав всех участников СВО

      В России предложили список на приватизацию из 30 компаний

      Стало известно о многомиллионном долге находящегося в тюрьме Ефремова

      Украинец организовал нарколабораторию для финансирования «Правого сектора»

      Российские супруги-пенсионеры бесследно исчезли с водохранилища

      Азербайджан заплатил Турции 3,4 миллиарда долларов за Карабах

      В деле бывшего замглавы МВД российского региона появился новый фигурант

      В Минтрансе рассказали об аккредитации самолетов «России» для полетов в Пекин

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости