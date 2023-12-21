Бывшего главного IT-специалиста Фонда соцстрахования России оправдали

Мосгорсуд оправдал экс-IT-специалиста ФСС Евдокимова по делу о мошенничестве

Мосгорсуд полностью оправдал бывшего главного IT-специалиста Фонда социального страхования (ФСС) Николая Евдокимова, которого обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимый освобожден от уголовной ответственности в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Приговор в отношении Евдокимова, вынесенный 17 августа Дорогомиловским судом столицы, отменен.

Он освобожден из-под стражи.

По данным следствия, после увольнения из ФСС программист зарегистрировал на свою компанию права на 46 подсистем единой интегрированной информационной системы «Соцстрах», что, по мнению следствия, причинило ущерб ФСС на сотни миллионов рублей.

Евдокимов вину не признал. Его защита считает, что права на результаты интеллектуальной деятельности не могут быть предметом хищения.