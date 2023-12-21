Физиотерапевт назвал главное упражнение для желающих дожить до 100 лет

Физиотерапевт Лекс Гонсалес назвал главное упражнение, которое нужно выполнять людям, которые хотят дожить до 100 лет. Его слова приводит Parade.

По словам специалиста, ничего не продлевает жизнь лучше ходьбы. «Она улучшает кровообращение, благодаря ей сердце становится здоровее, а также поддерживается здоровье суставов. Они сохраняют подвижность», — отметил Гонсалес.

По словам медика, благодаря ходьбе человек не теряет координацию. «Он сохраняет возможность держать равновесие, что снижает риск падений», — заявил Гонсалес. Отдельно врач выделил доступность ходьбы, так как заниматься ей можно абсолютно бесплатно.

15 декабря ученые назвали необходимое количество шагов в день для профилактики деменции. «Мы обнаружили, что даже умеренный уровень физической активности, например, прохождение менее четырех тысяч шагов в день, может оказать положительное влияние на здоровье мозга», — объяснил доктор медицинских наук Дэвид Меррилл.