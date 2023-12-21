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19:18, 21 декабря 2023Из жизни

Двухметровый аллигатор сцепился с питоном на метр длиннее себя рядом с людьми

Sun Sentinel: двухметровый аллигатор напал на питона на метр длиннее себя

Фото: SunflowerMomma / Shutterstock / Fotodom

В американском штате Флорида двухметровый аллигатор напал и одолел темного тигрового питона, который был по меньшей мере на метр длиннее. Об этом сообщает South Florida Sun Sentinel.

Исход схватки застал автор издания Билл Кими, когда вместе с четырехлетним сыном катался на велосипеде по национальному парку Эверглейдс. Две сцепившиеся друг с другом рептилии неподвижно лежали на краю болота, не замечая собравшихся на лесной тропе людей. Аллигатор, по словам Кими, имел крайне потрепанный вид и не мог даже пошевелиться. Его добыча и вовсе не подавала признаков жизни.

В какой-то момент аллигатор на мгновение открыл глаза, а затем закрыл их. Все еще живой, но недвижимый, он лежал в странной позе, как будто после травмы. На змею сели несколько мух

Билл Кими

Чтобы выяснить, что произошло, Кими обратился к биологам Кевину Донмойеру и Марку Парри, изучающим флоридских питонов. Донмойер объяснил, что в обычной ситуации увидеть темного тигрового питона почти невозможно. Они очень хорошо прячутся и при этом имеют такие размеры, что другие звери Эверглейдса им не страшны.

Не считая людей, аллигаторы — единственные хищники во Флориде, представляющие определенную угрозу для взрослых темных тигровых питонов. Но даже они не смогут справиться с такой змеей без удачного стечения обстоятельств — например, похолодания, делающего питонов медлительными.

Зачастую схватки аллигаторов и питонов заканчиваются ничьей. «Пару лет назад в Шарк-Вэлли сражение продолжалось почти 24 часа, — рассказал биолог Марк Пэрри. — В конце концов оба уползли каждый в свою сторону. И вопрос был, ну и кто тут победитель?»

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Темные тигровые питоны обитают в Юго-Восточной Азии. Длина типичной особи составляет 3,7 метра, однако встречаются экземпляры длиной до 5,7 метра. Представители этого вида попали во Флориду не более 30 лет назад. Они расплодились в регионе Эверглейдс, занимающем южную четверть полуострова, и принялись истреблять местную фауну. О нападениях на людей пока не сообщалось.

В 2018 году сообщалось, что темные тигровые питоны двинулись в направлении густонаселенных областей штата и все чаще встречаются за пределами Эверглейдса.

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      Олег Парамонов
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