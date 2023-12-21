Голикова назвала критерий многодетной семьи
Вице-премьер Голикова: критерий многодетной семьи — три ребенка и больше
Критерием многодетной семьи в России является наличие трех и более детей. Об этом сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова, чьи слова приводит РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране необходимо установить статус многодетной семьи со всеми соответствующими льготами. Он призвал обеспечить многодетные семьи льготами и механизмами поддержки, которые будут гарантированы по всей стране единообразно, а также отметил, что принять данное решение необходимо оперативно.