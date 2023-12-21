Матери солдата Рудакова показали кирпич с последней просьбой бойца

Кирпич с последней просьбой солдата Рудакова привезли в его родной город

Кирпич с последней просьбой солдата Романа Рудакова привезли в Батайск — родной город военнослужащего. Об этом сообщает «Российская газета».

Там кирпич показали матери бойца Ольге Рудаковой. Журналист ВГТРК Александр Сладков передал матери Рудакова слова командира полка, в котором проходил службу солдат: «Либо камень дома остается, либо мы его сейчас везем с полковыми и отреставрируем, сделаем, чтобы он не покрошился». Мать Рудакова дала согласие на реставрацию и разрешила оставить камень в полку.

Роман Рудаков родился и жил в Батайске до ухода на спецоперацию. Оставленное им послание было обнаружено на стене во время зачистки Марьинки в Донецкой народной республике. Рядом находились тела девяти военнослужащих. В написанном на кирпиче сообщении солдат попросил позаботиться о его матери, сестре и брате.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу Рудакова. В Минобороны отметили, что боец вместе с сослуживцами принял неравный бой с противником. Об оказании помощи брату военнослужащего также сообщили власти Ростовской области.