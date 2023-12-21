Названы простые способы вернуть секс в семейную жизнь

Если партнеры перестают заниматься сексом, они быстро привыкают к воздержанию и им труднее вновь начать вести активную половую жизнь, считает доцент психиатрии в Калифорнийском университете (США) Резник Андерсон. Способы вернуть страсть она и другие эксперты назвали изданию HuffPost.

Андерсон указала, что в большинстве случаев сначала от секса отказывается один партнер, тем временем второй переживает и старается вернуть в семейную жизнь прежнюю интимную близость. Очень часто эти попытки приводят к ссорам, взаимным обидам и претензиями, объяснила психотерапевт. В конце концов пара достигает молчаливого согласия не говорить о сексе, чтобы не ругаться. «Простой способ поднять эту тему и не спровоцировать конфликт — сказать, что вы цените сексуальное здоровье и общее благополучие как свое, так и партнера», — посоветовала Андерсон.

Психолог и сексопатолог Шеннон Чавес уверена, что нужно не просто разговаривать о сексе, а заниматься им, не придумывая отговорок о плохом настроении или самочувствии. Ее коллега Тэмми Нельсон полагает, что подобная стратегия может быть успешной, поскольку, чем больше человек занимается любовью, тем сильнее становится его либидо и, наоборот: пока он воздерживается, почти не испытывает сексуальной тяги.

Тем не менее Нельсон добавила, что пробуждение сексуальности должно быть постепенным: начать можно с эротического свидания без интима. Во время такого свидания сексопатолог посоветовала интересно провести вместе время, много целоваться, обнимать друг друга, а в конце полежать рядом обнаженными.

Ранее уролог, сексолог Александр Лубенников рассказал, что у женщин, ведущих активную половую жизнь, во время интимной близости может происходить недержание мочи. Чтобы избавиться от этой проблемы, он посоветовал похудеть и выполнять упражнение Кегеля.