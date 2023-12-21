Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:01, 21 декабря 2023Забота о себе

Названы простые способы вернуть секс в семейную жизнь

Фото: Dainis Graveris / Unsplash

Если партнеры перестают заниматься сексом, они быстро привыкают к воздержанию и им труднее вновь начать вести активную половую жизнь, считает доцент психиатрии в Калифорнийском университете (США) Резник Андерсон. Способы вернуть страсть она и другие эксперты назвали изданию HuffPost.

Андерсон указала, что в большинстве случаев сначала от секса отказывается один партнер, тем временем второй переживает и старается вернуть в семейную жизнь прежнюю интимную близость. Очень часто эти попытки приводят к ссорам, взаимным обидам и претензиями, объяснила психотерапевт. В конце концов пара достигает молчаливого согласия не говорить о сексе, чтобы не ругаться. «Простой способ поднять эту тему и не спровоцировать конфликт — сказать, что вы цените сексуальное здоровье и общее благополучие как свое, так и партнера», — посоветовала Андерсон.

Психолог и сексопатолог Шеннон Чавес уверена, что нужно не просто разговаривать о сексе, а заниматься им, не придумывая отговорок о плохом настроении или самочувствии. Ее коллега Тэмми Нельсон полагает, что подобная стратегия может быть успешной, поскольку, чем больше человек занимается любовью, тем сильнее становится его либидо и, наоборот: пока он воздерживается, почти не испытывает сексуальной тяги.

Материалы по теме:
«Секс в последнее время меняется» Как вибраторы мешают российским женщинам достичь оргазма и почему мужчины постоянно смотрят порно
«Секс в последнее время меняется»Как вибраторы мешают российским женщинам достичь оргазма и почему мужчины постоянно смотрят порно
30 июля 2020
«Устранив все табу, мы не станем свободными» Сексуальная революция изменила мир. Почему теперь ее критикуют феминистки?
«Устранив все табу, мы не станем свободными»Сексуальная революция изменила мир. Почему теперь ее критикуют феминистки?
6 ноября 2022

Тем не менее Нельсон добавила, что пробуждение сексуальности должно быть постепенным: начать можно с эротического свидания без интима. Во время такого свидания сексопатолог посоветовала интересно провести вместе время, много целоваться, обнимать друг друга, а в конце полежать рядом обнаженными.

Ранее уролог, сексолог Александр Лубенников рассказал, что у женщин, ведущих активную половую жизнь, во время интимной близости может происходить недержание мочи. Чтобы избавиться от этой проблемы, он посоветовал похудеть и выполнять упражнение Кегеля.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Германии раскрыли потери ВСУ

      В России предложили сделать сигареты дороже

      Россиянам посоветовали больше зарабатывать для погашения ипотеки

      В России более 100 ехавших из лагеря детей сняли с поезда и отправили в больницу

      Госдеп предрек Польше лидерство в Евросоюзе

      В ЕС заподозрили Израиль в геноциде

      Россиянка описала отдых в гостевом доме Абхазии фразой «хозяин впал в истерику»

      Танкеры с российской нефтью не пустили в Индию

      Стало известно о звуках взрывов над Краснодаром

      Российские десантники взяли опорный пункт ВСУ под Артемовском

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости