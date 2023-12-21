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02:00, 21 декабря 2023Забота о себе

Названы три красноречивых признака серьезного кризиса в отношениях

Фото: Unsplash

Психотерапевт Олдрич Чан назвал три признака, которые указывают на серьезный кризис в отношениях. Его слова цитирует Business Insider.

Первым признаком проблемного брака Чан считает критику по поводу характера партнера. По его мнению, даже во время ссор не нужно делать обидные замечания и отпускать саркастические реплики, так как это не поможет решить разногласия, а лишь эмоционально отдалит партнеров друг от друга. Также не сулит ничего хорошего уверенность одного из них в собственном моральном превосходстве над другим супругом.

Еще одним красноречивым признаком серьезного кризиса в паре Чан назвал нежелание обсуждать проблемы. В этом случае партнеры стараются просто не замечать их. Психотерапевт уточнил, что иногда действительно полезно остыть и подумать, прежде чем начинать разговор, но постоянно молчать и копить недовольство вредит отношениям.

Третий признак раскола в браке, по мнению психотерапевта, — это нежелание одного или обоих партнеров улучшать взаимоотношения и преодолевать разногласия. Чан подчеркнул, что равнодушие является самым разрушительным для отношений поведением, так как указывает на то, что супруги не хотят или не могут продолжать оставаться вместе.

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