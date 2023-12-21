Итоги проверки «Почты России» описали фразой «многое для себя открыли»

Матвиенко: правительство многое для себя открыло в ходе аудита «Почты России»

Правительство «многое для себя открыло» в ходе аудита «Почты России». Такой фразой описала итоги проверки финансовой деятельности оператора председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, ее слова приводит ТАСС.

«Я знаю результаты этого аудита. Поверьте, правительство открыло для себя много интересного. У нас была договоренность с правительством, что после того, когда будет завершен аудит, правительство выработает такую финансово-экономическую модель, чтобы не лихорадило "Почту России"», — объяснила спикер.

В конце сентября Матвиенко заявила о растущей финансовой дыре в «Почте России». По ее словам, если правительство не вмешается в работу почтового оператора, то дыра превратится в яму, «куда все провалится».

В правительстве рассматривают несколько вариантов спасения «Почты России». Госкомпании могут предоставить доступ к средствам Фонда национального благосостояния (ФНБ), чтобы оператор мог обслуживать свои накопившиеся долги и покрывать убытки за счет средств «кубышки». Также власти предлагают ввести обязательный платеж в 0,5 процента с оборота маркетплейсов. Те, в свою очередь, готовы загрузить инфраструктуру оператора на рыночных условиях и использовать мощности «Почты России» в доставках товаров и сотрудничать в области выдачи и оплаты заказа в отделениях почты, приема и возврата средств, примерки и иных услуг.