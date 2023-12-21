Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
13:38, 21 декабря 2023Экономика

Итоги проверки «Почты России» описали фразой «многое для себя открыли»

Матвиенко: правительство многое для себя открыло в ходе аудита «Почты России»
Валентина Матвиенко

Валентина Матвиенко. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Правительство «многое для себя открыло» в ходе аудита «Почты России». Такой фразой описала итоги проверки финансовой деятельности оператора председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, ее слова приводит ТАСС.

«Я знаю результаты этого аудита. Поверьте, правительство открыло для себя много интересного. У нас была договоренность с правительством, что после того, когда будет завершен аудит, правительство выработает такую финансово-экономическую модель, чтобы не лихорадило "Почту России"», — объяснила спикер.

В конце сентября Матвиенко заявила о растущей финансовой дыре в «Почте России». По ее словам, если правительство не вмешается в работу почтового оператора, то дыра превратится в яму, «куда все провалится».

В правительстве рассматривают несколько вариантов спасения «Почты России». Госкомпании могут предоставить доступ к средствам Фонда национального благосостояния (ФНБ), чтобы оператор мог обслуживать свои накопившиеся долги и покрывать убытки за счет средств «кубышки». Также власти предлагают ввести обязательный платеж в 0,5 процента с оборота маркетплейсов. Те, в свою очередь, готовы загрузить инфраструктуру оператора на рыночных условиях и использовать мощности «Почты России» в доставках товаров и сотрудничать в области выдачи и оплаты заказа в отделениях почты, приема и возврата средств, примерки и иных услуг.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В России пообещали ответ Западу на изъятие активов. Что планируют власти?

      Мужчина захотел денег на ремонт и уговорил дочь продать свой дом

      ХАМАС заявило об отказе вести переговоры с Израилем до полного прекращения огня

      Миру предрекли новые проблемы из-за обстрелов в Красном море

      В России назвали ответ на возможную конфискацию активов страны Западом

      ЕК перечислила последний транш Украине за 2023 год

      В РПЦ отреагировали на голую вечеринку Ивлеевой

      Мирный житель пострадал из-за атаки ВСУ на российский регион

      Минобороны Украины подтвердило проживание семьи министра в США

      Матвиенко призвала изменить законодательство о возвращении соотечественников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости