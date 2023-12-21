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14:18, 21 декабря 2023Экономика

Исчезновение Lada X-Cross 5 c официального сайта объяснили

«АвтоВАЗ»: пропажа Lada X-Cross 5 c сайта вызвана техническим сбоем

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Пропажа Lada X-Cross 5 с официального сайта «АвтоВАЗа» вызвана техническим сбоем. Так исчезновение новинки c портала объяснили Autonews в пресс-службе предприятия.

Ранее изображение нового автомобиля располагалось на главной странице официального сайта. Однако в связи с техническими работами баннер с данными Lada X-Cross 5 убрали.

Новый кроссовер Lada X-Cross 5 собирается на заводе Lada в Санкт-Петербурге с июня 2023 года, однако новинка до сих пор не добралась до автосалонов. Модель представляет собой перелицованную версию китайского кроссовера Bestune T77 — от него она отличается лишь шильдиками.

Ранее глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов пообещал, что продажи новой Lada X-Cross 5 начнутся «на рубеже 2023 и 2024 годов». В первую очередь автомобиль получат корпоративные клиенты, после чего начнется продажа частным лицам. Автомобили собирают на бывшем заводе Nissan в сотрудничестве неким с восточным партнером, имя которого автоконцерн не называет.

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      Вячеслав Агапов
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