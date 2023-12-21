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09:43, 21 декабря 2023Путешествия

Раскрыта стоимость отдыха в самой посещаемой россиянами соседней стране

TourDom: цены в отелях Абхазии летом 2024 года выросли в среднем на 15 процентов

Фото: «Лента.ру»

Цены в отелях Абхазии летом 2024 года выросли в среднем на 15 процентов. Стоимость отдыха в самой посещаемой россиянами соседней стране раскрыл портал TourDom со ссылкой на данные Telegram-канала для профессионалов турбизнеса «Крыша ТурДома B2B».

По данным источника, Абхазия стала направлением, которым сейчас наиболее активно интересуются россияне. Представитель туроператора АЛЕАН отметил, что в данный момент количество бронирований на 2024 год в четыре раза больше, чем годом ранее. Известно, что самые популярные отели — «Апсны», гранд-отель «Россия», «Европа», «Нарт», «Страна Души» и «Золотые пески».

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Уточняется, что в июне десятидневный отдых для двоих в трехзвездочном отеле «Страна Души» по системе «все включено» обойдется минимум в 56 тысяч рублей в экономе. Размещение в «Золотых песках» стоит дороже — от 69 тысяч рублей в номере категории «стандарт» с трехразовым питанием, а в четырехзвездочном отеле «Нарт» — от 110 тысяч рублей в «стандарте» с полупансионом.

Ранее стало известно, что Абхазия оказалась на втором месте по популярности у российских туристов летом 2023 года. Ее посетили 2,1 миллиона путешественников из России.

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      Марина Черняк
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