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07:31, 21 декабря 2023Путешествия

Россиянка описала отдых в гостевом доме Абхазии фразой «хозяин впал в истерику»

Фото: Анастасия Илюшина / Коммерсантъ

Российская туристка отдохнула в гостевом доме в Абхазии и была удивлена поведением его хозяина. Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Автор отзыва рассказала, что во время отдыха остановилась в гостевом доме «Фортуна» в поселке Цандрипш. Она сообщила, что по всему помещению были развешены таблички с запретами: «По газонам не ходить», «Воду не лить», «Чайник наполнять наполовину», «Прибор выключать из розетки». Кроме того, по ее словам, хозяин съемного жилья постоянно следил за отдыхающими, из-за чего они старались уходить рано утром на пляж и прогулки, а возвращаться поздно вечером на ночлег.

Россиянка пожаловалась, что однажды хозяин зашел на общую кухню, где она осталась одна после завтрака. «Увидев незадвинутый (один из восьми) стул за обеденным столом, он впал в реальную истерику — мне пришлось выслушать тираду о том, что "такие люди свиньи неблагодарные, для них стараешься, а они не могут порядок поддерживать", и еще много чего», — такими фразами описала свой опыт туристка.

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Читательница портала добавила, что на следующее утро она уехала из гостевого дома, оставив ключи от номера горничной и пожелав ей терпения.

Ранее другой россиянин отдохнул в Абхазии и пожаловался на перебои со светом и ротавирус. По словам путешественника, его также впечатлили удивительная атмосфера курортов и заросшие руины санаториев времен СССР.

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      Марина Черняк
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