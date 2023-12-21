СКА в третий раз подряд обыграл ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ

Петербургский СКА на своей площадке разгромил московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 21 декабря, в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 6:2. В первом периоде Артем Сергеев вывел хозяев вперед, а в начале второго периода Марат Хайруллин реализовал численное преимущество СКА. Спустя две минуты Сергей Плотников сократил отставание московских армейцев, но на второй перерыв СКА ушел с преимуществом в три шайбы: На 31-й минуте отличился Максим Федотов, а спустя шесть минут Павел Дедунов забросил еще одну шайбу.

В начале третьего периода Арсений Грицюк забросил еще одну шайбу у СКА, затем разрыв в счете сократил Артем Барабоша но последнее слово осталось за хозяевами. Борна Рендулич установил окончательный счет — 6:2.

Тренеры команд дали послематчевые интервью

По мнению главного тренера ЦСКА Сергея Федорова, его команда вполне могла зацепиться за очки, но пропустила необязательный третий гол. «Не можем никак провести ровный матч, играем волнами. Нам не хватило спортивной злости? Да, абсолютно с этим согласен», — отметил специалист в эфире KHL Prime. Его коллега из СКА Роман Ротенберг поблагодарил соперников за игру.

Матч получился очень интересным, обе команды показали хоккей высокого уровня. Сегодня у нас получилось больше, чем у ЦСКА, но это всего одна игра. Нужно работать дальше Роман Ротенберг

СКА одержал третью победу над ЦСКА подряд

В нынешнем сезоне ЦСКА не только ни разу не обыграл СКА, но и не набрал ни одного очка в играх с петербургскими армейцами. 6 октября команды впервые встретились в нынешнем сезоне на площадке ЦСКА, и москвичи дважды вели в счете, однако СКА одержал победу со счетом 3:2.

Вторая встреча в рамках текущего регулярного чемпионата прошла 20 ноября в Санкт-Петербурге. На этот раз хозяева с начала второго периода вели со счетом 2:0, а ЦСКА хватило только на одну шайбу. Она была заброшена в концовке встречи после того, как московские армейцы поменяли вратаря на шестого полевого игрока.

Обе команды находятся в зоне плей-офф Западной конференции

Победа позволила СКА набрать 55 очков и выйти на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА имеет в активе 46 очков и занимает шестую позицию. Обе команды находятся в зоне плей-офф. В следующий раз клубы встретятся уже 27 декабря, на этот раз игра пройдет в Москве.