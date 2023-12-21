Новый владелец заводов Heineken в России объяснил сумму сделки в один евро

Российские активы Heineken обойдутся покупателю в 11,5-12 млрд рублей

Покупка заводов Heineken в России обойдется не в один евро, а в 11,5-12 миллиардов рублей. Об этом заявил президент группы Арнест Алексей Саган, его цитирует РБК.

В августе 2023 года нидерландская пивоваренная компания Heineken завершила сделку по продаже активов в России. Фирма продала бизнес российской группе «Арнест», которая производит аэрозольную продукцию, в том числе освежители воздуха и лаки, а также металлические банки. Сумма сделки составила 1 евро за 100 процентов акций компании, однако в реальности затраты оказались иными, объяснил новый владелец заводов.

«На эту сумму мы взяли кредиты. ОПХ [«Объединенные пивоварни — холдинг»], когда покупал российские пивоварни, инвестировал в них заемные средства материнской компании. Они обслуживали эти займы, но так и не смогли по ним полностью рассчитаться. Именно обязательство по возврату этого займа является ключевым элементом сделки, а не один евро», — добавил Саган.

По словам Сагана, Heineken сама предлагала соответствующие условия сделки, которая проходила «в условиях дефицита времени». Российская компания получила семь пивоваренных заводов в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Стерлитамаке, Екатеринбурге, Иркутске и Хабаровске и более 20 брендов напитков. Также за российским производителем осталась лицензия на производство напитков под иностранными товарными знаками, такими как «Эдельвейс» и «Гессер».

В Heineken сообщили о ряде сложностей, связанных с уходом из России. К моменту закрытия сделки по продаже бизнеса произошло обесценивание активов концерна на общую сумму 201 миллион евро, из которых 88 миллионов компания потеряла к декабрю 2022-го, а еще 113 миллионов — к июлю 2023-го.