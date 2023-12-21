Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:20, 21 декабря 2023Россия

В Кремле ответили на вопрос о торжественном приеме в Новый год

Пресс-секретарь Путина Песков: новогоднего приема в Кремле не будет

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Новогоднего приема в Кремле не будет. Так на вопрос о проведении традиционного торжественного приема ответил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Нет, не планируется», — заявил представитель Кремля.

Новогоднего приема в Кремле не было также и в 2022 году. Тогда президент выразил надежду, что отмену торжественного мероприятия поймут правильно.

«По традиции мы встречались на полупраздничном-полурабочем обеде в конце года, но, я думаю, вы поймете все правильно — в этом году мы этого делать не будем», — обратился к собеседникам российский лидер.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о формате новогоднего обращения Путина.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин открыл мегатрассу до Казани. Сколько будет стоить проезд по М-12?

      «Мощный китаец» помог россиянам разбогатеть

      В Чехии признали получение финансовой выгоды от конфликта на Украине

      Наноматериалы для марсианской электроники получили из гипса

      Тимошенко захотела отменить ЛГБТ на Украине

      Россиянам рассказали о росте их реальных доходов

      Россиянина приговорили к пожизненному сроку за покушение ради изнасилования

      Бойцы в зоне СВО высказались о голой вечеринке Ивлеевой

      Россиянам назвали необходимые для новогодней аптечки препараты

      В Москве отменили салюты на Новый год

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости