В Кремле ответили на вопрос о торжественном приеме в Новый год

Пресс-секретарь Путина Песков: новогоднего приема в Кремле не будет

Новогоднего приема в Кремле не будет. Так на вопрос о проведении традиционного торжественного приема ответил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Нет, не планируется», — заявил представитель Кремля.

Новогоднего приема в Кремле не было также и в 2022 году. Тогда президент выразил надежду, что отмену торжественного мероприятия поймут правильно.

«По традиции мы встречались на полупраздничном-полурабочем обеде в конце года, но, я думаю, вы поймете все правильно — в этом году мы этого делать не будем», — обратился к собеседникам российский лидер.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о формате новогоднего обращения Путина.

