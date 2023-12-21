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12:03, 21 декабря 2023Путешествия

В Минтрансе рассказали об аккредитации самолетов «России» для полетов в Пекин

Минтранс: работа с властями Китая по аккредитации российских самолетов ведется

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Работа с авиавластями Китая по решению вопросов аккредитации российских самолетов ведется. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Минтранса РФ.

В ведомстве добавили, что аккредитованных воздушных судов «Аэрофлота» достаточно для перевозки пассажиров, планировавших лететь в Пекин авиакомпанией «Россия».

Тем временем в Росавиации заявили, что ведомство не получало информации о проблемах «России» с полетами в Пекин. Российское федеральное агентство отметило, что оно не занимается аккредитацией перевозчиков за границей, это ответственность авиакомпаний.

Ранее стало известно, что аэропорт Пекина Дасин отказался принимать и обслуживать рейсы авиакомпании «Россия». Перевозчик обратился за помощью в Минтранс.

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      Алина Черненко
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