В Совфеде высказались об уравнивании прав всех участников СВО

Матвиенко: законопроекты о правах участников СВО могут рассмотреть уже в январе

Законопроекты о равных правах всех участников специальной военной операции (СВО) могут рассмотреть в Совете Федерации уже в январе 2024 года. Так об уравнивании прав бойцов высказалась спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко, ее слова приводит РИА Новости.

Спикер Совфеда добавила, что профильные комитеты уже подключились к работе над этими законопроектами.

«Полагаю, что в январе мы уже сможем такие законопроекты рассмотреть (...) Все защитники Отечества у нас равны, и ко всем к ним мы относимся с глубоким уважением», — цитирует агентство Матвиенко.

В сентябре президент России Владимир Путин на заседании Российского организационного комитета «Победа» заявил, что все без исключения участники спецоперации должны иметь равные права.

Глава государства также отмечал, что контракты с участвовавшими в СВО бойцами ЧВК не заключались, а выплаты шли наличными через командиров частных компаний. На данный момент, указал президент, крайне трудно установить списочно-личный состав ЧВК. В Госдуме сообщали, что продолжают работать над законопроектом о статусе частных военных компаний.