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18:43, 21 декабря 2023Экономика

Влияние ухода Анголы из ОПЕК на цену нефти оценили

Аналитик Юшков: любое наращивание добычи нефти Анголой повлияет на баланс цен

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Даже небольшое, на 100-200 тысяч баррелей в сутки, наращивание добычи нефти Анголой после выхода африканской страны из Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), может привести к снижению цен на нефть из-за «хрупкого баланса» на рынке, объяснил РИА Новости ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По словам специалиста, с учетом того, что сама новость об уходе Анголы из международную организации уже привела к снижению мировых цен, еще более значимым окажется увеличение страной, пусть даже на 10-20 процентов, добычи с нынешнего ежедневного миллиона баррелей. «Дополнительные 100-200-300 тысяч баррелей в сутки уже повлияют на рынок и качнут его в сторону профицита и снижения цен», — оценил он.

Об одобрении властями Анголы ее выхода из ОПЕК стало известно 21 декабря. Министр нефти и газа страны Диамантино Азеведо подчеркнул, что решение далось нелегко, и страна всегда выполняла свои обязательства и боролась за модернизацию организации.

Страна до этого предупреждала о возможности такого решения после того, как посчитала новые квоты на добычу слишком низкими. Ее позиция стала одним из поводов для переноса министерской встречи ОПЕК+ в Вене, намеченной на 26 ноября, но состоявшейся только 30 ноября.

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      Дмитрий Воронин
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