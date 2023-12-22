Россиянку объявили одной из 12 главных красавиц Земли

Представительница России Дарья Луконькина вошла в топ-12 финалисток «Мисс Земля»

Представительница России Дарья Луконькина вошла в топ-12 международного конкурса красоты «Мисс Земля». Об этом сообщили во время трансляции финала, которая проходит на Youtube.

Финал конкурса красоты «Мисс Земля» проходит во Вьетнаме. В список 12 главных красавиц Земли также вошли представительницы Вьетнама, Бразилии, ЮАР, Венесуэлы, Нидерландов, Филиппин, Албании, Пуэрто-Рико, Индонезии, Таиланда и Казахстана.

В 2022 году Дарья Луконькина победила в конкурсе красоты «Краса России». На финал она привезла оригинальный подарок — клюшку с хохломской росписью. Во время подготовки к финалу во Вьетнаме у нее украли мобильный телефон.

Сайт Missology отмечает, что до недавнего времени наиболее вероятной победительницей конкурса казалась Ноа Клаус из Нидерландов, однако в последние недели перед финалом ситуация заметно изменилась. Мисс Албания Дрити Зир выступила неожиданно сильно и заняла первые строчки в списках фавориток и Missology, и Pageant Circle. Еще одна девушка, которую заметили оба сайта, представительница Бразилии Моргана Карлос.

Конкурс «Мисс Земля» входит в большую четверку конкурсов красоты наряду с «Мисс Вселенная», «Мисс мира» и несколько менее известным «Мисс Интернешнл». Он появился в 2001 году. Жюри выбирает четырех победительниц. Самым почетным титулом считается мисс Земля, но свои королевы есть и других стихий — Воздуха, Огня и Воды.