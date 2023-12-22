Порноактер рассказал о личном запрете относительно съемок

Актер, режиссер и сценарист фильмов для взрослых Шон Альфф назвал личный запрет относительно работы в порно. О том, что ему не нравится в процессе создания откровенного контента, он рассказал в подкасте Sexy Funny Raw порнозвезды Сильвии Сейдж. Ролик доступен на YouTube.

Альфф раскрыл, что на площадке просит партнерш по съемкам не кусать его губы, поскольку его это раздражает. «Я прошу их об этом, но о других своих запретах не говорю, потому что не вижу проблемы в том, чтобы в случае необходимости остановить съемку или сказать "нет" или просто отстраниться», — добавил он.

Ранее звезда OnlyFans Принс Яхшуа рассказал, что сломал пенис во время съемок, из-за чего его половой орган уменьшился. По словам порноактера, травма произошла из-за неосторожного движения партнерши.

Перед этим порноактеры Деймон Дайс и Ришель Райан назвали одну из сложностей своей работы. Они раскрыли, что звездам порно сложно вступать в отношения с людьми вне индустрии.