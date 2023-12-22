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18:32, 22 декабря 2023Наука и техника

Американский Cygnus отстыковался от МКС

НАСА: космический грузовик Cygnus с мусором отстыковался от МКС

Фото: NASA / Reuters

Грузовой космический корабль Cygnus американской компании Northrop Grumman отстыковался от Международной космической станции (МКС). Трансляцию вели на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), передает ТАСС.

Отмечается, что корабль отстыковался от МКС в 08:07 по времени Восточного побережья США (16:07 по московскому). Cygnus, который забрал со станции мусор и отходы, через две недели сгорит в плотных слоях атмосферы.

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В августе издание SpaceNews писало, что Northrop Grumman планирует модернизировать космический корабль Cygnus. В компании надеются увеличить грузоподъемность космического корабля с 3750 до 5000 килограммов и научиться стыковаться с МКС без использования манипулятора Canadarm2.

Ракета-носитель Antares с кораблем Cygnus стартовала к МКС 2 августа с космодрома Валлопс в Виргинии. Корабль доставил на станцию 1,5 тонны различных грузов, включая еду и материалы для научных экспериментов.

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      Даниил Иринин
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