Оценены последствия выхода Анголы из ОПЕК

Эксперт Дудченко: выход Анголы из ОПЕК будет иметь ограниченное влияние на рынок

Выход Анголы, одного из крупнейших производителей нефти, из Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) — негативное событие, но на рынок оно будет иметь ограниченное влияние. О таких последствиях рассказал РИА Новости аналитик финансовой группы «Финам» Николай Дудченко.

В то же время, указал он, такая новость создаст еще больше спекуляций о том, что страны объединения имеют большие внутренние разногласия.

Добыча Анголы в ноябре текущего года составляла чуть больше миллиона баррелей в сутки, это 17-е место в мире и примерно 4 процента от общей добычи стран ОПЕК, добавил эксперт. Также, несмотря на то, что Ангола на последней встрече ОПЕК+ выступала против снижения квоты на добычу топлива, по данным организации, за октябрь она производила даже меньше уже установленного ранее уровня, заключил Дудченко.

Руководство Анголы одобрило выход страны альянса 21 декабря. Пока официально не уточнялось, означает ли это автоматический выход и из ОПЕК+, однако аналитики предположили, что страна выходит и из этого альянса.

Ангола предупреждала о возможности радикального решения после того, как посчитала новые квоты на добычу слишком низкими. Претензии к планам ОПЕК+ по сокращению добычи также высказывали Нигерия и Конго. Их демарш стал в том числе одной из причин для аналитиков усомниться в том, что объединение в состоянии повлиять на рынок так, как влияло раньше.

На фоне объявления африканской страны мировые цены на нефть резко упали. На момент написания материала котировки отыграли падение, но Brent все еще торгуется ниже 80 долларов за баррель.