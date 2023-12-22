Жених и невеста попали в разные авиакатастрофы в один и тот же день и выжили

В Италии жених и невеста попали в авиакатастрофы на разных самолетах в один день

Жених и невеста из Италии попали в разные авиакатастрофы в 40 километрах друг от друга в один и тот же день и выжили. Об этом сообщает Daily Mail.

Несчастные случаи произошли 17 декабря в регионе Пьемонт. 30-летний Стефано Пирилли и его 22-летняя возлюбленная Антониетта Демаси вместе с пилотами прилетели в город Асти из города Турин на двух частных самолетах, чтобы встретиться и пообедать с друзьями. Закончив трапезу, они по отдельности сели в воздушные судна и отправились в сторону города Савона, чтобы полюбоваться морем.

Когда партнеры возвращались на взлетно-посадочную полосу под Турином, ясная и солнечная погода резко сменилась на туман. «Когда мы направились к полосе, нас окутали туман и мрак. Мы знали, что рядом находятся электрические провода, но не успели опомниться, как рухнули на землю и оказались на поляне», — вспоминает Пирилли. Самолет мужчины упал в 100 метрах от взлетно-посадочной полосы.

Пирилли выбрался из-под обломков и вытащил второго пилота. Он позвонил в службу спасения, а затем попытался связаться с Демаси, однако она не отвечала. Прибывшие на место происшествия спасатели заявили, что в 40 километрах от места крушения самолета произошла еще одна авиакатастрофа. «Я спросил, были ли в другом самолете мужчина и девушка, и они ответили, что были. У меня холодок пробежал по спине. Я понял, что в самолете была Антониетта», — рассказывает Пирилли.

В результате двух авиакатастроф Демаси и два пилота получили незначительные травмы, а Пирилли остался невредим. Всех пострадавших госпитализировали. В настоящее время Демаси восстанавливается в больнице, рядом с ней находится возлюбленный.

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