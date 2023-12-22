Для космонавтов на РОС разработают рацион питания

В России разработают специальный рацион питания для космонавтов на РОС

Специальный рацион питания для космонавтов на перспективной Российской орбитальной станции (РОС) разработают специалисты Научно-исследовательского института пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии. Об этом сообщил начальник отдела космического питания НИИ Андрей Ведерников, передает ТАСС.

«Институт получил запрос от РКК "Энергия" по поводу разработки нового рациона космонавтов для будущей Российской орбитальной станции. Соответственно, наша организация, наряду с другими смежными организациями, будет разработчиком данного рациона для РОС», — сказал он.

Ранее в декабре в Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» сообщили, что коммерческий модуль РОС может получить панорамные иллюминаторы, подобные обзорному модулю американского сегмента Международной космической станции Cupola.

В октябре заместитель генконструктора РКК «Энергия», главный конструктор РОС Владимир Кожевников рассказал о завершении эскизного проектирования грузового космического корабля «Прогресс-РОС», предназначенного для доставки грузов на станцию.