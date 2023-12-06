В «Энергии» рассказали о коммерческом модуле РОС

«Энергия»: коммерческий модуль РОС может получить панорамные иллюминаторы

Коммерческий модуль перспективной Российской орбитальной станции (РОС) может получить панорамные иллюминаторы, подобные обзорному модулю американского сегмента Международной космической станции Cupola. Об этом рассказала Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» в Telegram.

«В коммерческом модуле Российской орбитальной станции можно будет сделать панорамные иллюминаторы. (…) Таких иллюминаторов с круговым обзором в коммерческом модуле может быть сразу два — по обе стороны целевого отсека», — говорится в сообщении.

В РКК отметили, что рядом с иллюминаторами можно разместить каюты, зоны отдыха и приготовления пищи, а также рабочие места. Там также сообщили, что комплектация модуля будет зависеть от заказчика. Его можно интегрировать в основную конструкцию или сделать «отдельно летающим» и практически автономным.

В ноябре гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов рассказал, что РОС может получить собственное название. Он допустил, что название для станции выберут в ходе публичного обсуждения.

В том же месяце стало известно, что «Роскосмос» представил облик коммерческого модуля РОС на выставке Dubai Airshow 2023.