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13:57, 6 декабря 2023Наука и техника

В «Энергии» рассказали о коммерческом модуле РОС

«Энергия»: коммерческий модуль РОС может получить панорамные иллюминаторы

Кадр: Telegram-канал «РКК «Энергия»»

Коммерческий модуль перспективной Российской орбитальной станции (РОС) может получить панорамные иллюминаторы, подобные обзорному модулю американского сегмента Международной космической станции Cupola. Об этом рассказала Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» в Telegram.

«В коммерческом модуле Российской орбитальной станции можно будет сделать панорамные иллюминаторы. (…) Таких иллюминаторов с круговым обзором в коммерческом модуле может быть сразу два — по обе стороны целевого отсека», — говорится в сообщении.

В РКК отметили, что рядом с иллюминаторами можно разместить каюты, зоны отдыха и приготовления пищи, а также рабочие места. Там также сообщили, что комплектация модуля будет зависеть от заказчика. Его можно интегрировать в основную конструкцию или сделать «отдельно летающим» и практически автономным.

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В ноябре гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов рассказал, что РОС может получить собственное название. Он допустил, что название для станции выберут в ходе публичного обсуждения.

В том же месяце стало известно, что «Роскосмос» представил облик коммерческого модуля РОС на выставке Dubai Airshow 2023.

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