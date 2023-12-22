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13:05, 22 декабря 2023Мир

Генсек НАТО признал сложности ВСУ в преодолении российских оборонительных линий

Генсек НАТО Столтенберг: ВСУ испытывают сложности в преодолении обороны армии РФ

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают сложности в преодолении оборонительных линий Российской армии, признал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Его цитирует ТАСС.

«Эти линии обороны сложно преодолеть, особенно если нет военно-воздушных сил, которые могли бы в действительности поддержать эти операции», — сказал он.

По словам Столтенберга, в ходе подготовки к отражению украинского контрнаступления у России «было время на самом деле закрепиться, создать хорошо подготовленные рубежи обороны с огромными минными полями, окопами и препятствиями для танков».

Ранее президент Чехии Петр Павел признал неудачу контрнаступления ВСУ. «На фронте больше нет значительных изменений, фиксируются большие потери в людях и технике, но мало прогресса», — заявил чешский лидер.

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      Виктория Кондратьева
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