Генсек НАТО признал сложности ВСУ в преодолении российских оборонительных линий

Генсек НАТО Столтенберг: ВСУ испытывают сложности в преодолении обороны армии РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают сложности в преодолении оборонительных линий Российской армии, признал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Его цитирует ТАСС.

«Эти линии обороны сложно преодолеть, особенно если нет военно-воздушных сил, которые могли бы в действительности поддержать эти операции», — сказал он.

По словам Столтенберга, в ходе подготовки к отражению украинского контрнаступления у России «было время на самом деле закрепиться, создать хорошо подготовленные рубежи обороны с огромными минными полями, окопами и препятствиями для танков».

Ранее президент Чехии Петр Павел признал неудачу контрнаступления ВСУ. «На фронте больше нет значительных изменений, фиксируются большие потери в людях и технике, но мало прогресса», — заявил чешский лидер.