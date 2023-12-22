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16:02, 22 декабря 2023Спорт

Глава РФС оценил шансы сборной России сыграть на чемпионате мира-2026

Глава РФС Дюков допустил участие сборной России в чемпионате мира-2026

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оценил шансы сборной страны сыграть на чемпионате мира 2026 года. Его слова приводит «РБ Спорт».

Функционер допустил, что это может произойти. «К нам настроены максимально недружелюбно? На данный момент да. Но в этой жизни иногда все меняется очень быстро», — подчеркнул Дюков.

27 октября шансы сборной страны принять участие в чемпионате мира 2026 года оценил вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Денис Соловьев. Он отметил, что не видит для этого объективных возможностей.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022 и Евро-2024.

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      Алексей Гусев
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