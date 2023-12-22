Главы МИД России и Азербайджана обсудили ситуацию в регионе

Лавров и глава МИД Азербайджана Байрамов обсудили ситуацию в регионе

Глава МИД России Сергей Лавров и его азербайджанский коллега Джейхун Байрамов обсудили во время телефонного разговора ситуацию в регионе. Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство Азербайджана.

«В ходе разговора министры обсудили вопросы, стоящие на повестке дня двустороннего сотрудничества Азербайджана и России, а также текущую региональную ситуацию», — говорится в заявлении МИД республики.

В начале декабря Лавров обсудил с Байрамовым нормализацию отношений между Баку и Ереваном. Главы МИД встретились на полях Совещания министров иностранных дел прикаспийских государств в Москве. Как сообщалось, стороны подчеркнули необходимость урегулирования конфликта между Азербайджаном и Арменией на основании трехсторонних соглашений, достигнутых в 2020-2022 годах.