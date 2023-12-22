Губернатор раскрыл подробности атаки беспилотников на Брянскую область

Брянский губернатор Богомаз: два беспилотника ВСУ атаковали Суражский район

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали объекты на территории Суражского района Брянской области. Такие подробности раскрыл губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы», — написал губернатор. Он также поблагодарил подразделения противовоздушной обороны (ПВО) за отработку по целям.

Губернатор граничащего с Украиной региона сообщил о двух сбитых беспилотниках. При этом, по данным Минобороны, в Брянской области удалось сбить четыре беспилотника.

В ночь на пятницу, 22 декабря, беспилотники пытались атаковать и Курскую область — там системы ПВО поразили два дрона ВСУ. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.