Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:59, 22 декабря 2023Россия

Губернатор раскрыл подробности атаки беспилотников на Брянскую область

Брянский губернатор Богомаз: два беспилотника ВСУ атаковали Суражский район

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали объекты на территории Суражского района Брянской области. Такие подробности раскрыл губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы», — написал губернатор. Он также поблагодарил подразделения противовоздушной обороны (ПВО) за отработку по целям.

Губернатор граничащего с Украиной региона сообщил о двух сбитых беспилотниках. При этом, по данным Минобороны, в Брянской области удалось сбить четыре беспилотника.

В ночь на пятницу, 22 декабря, беспилотники пытались атаковать и Курскую область — там системы ПВО поразили два дрона ВСУ. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Кремле ответили на версию американской газеты о катастрофе самолета Пригожина

      Губернатор сообщил о попытке атаковать Брянскую область

      Россияне поделились способами поднять настроение перед Новым годом

      В МИД пригрозили ответить США на развертывание ракет

      Участники СВО получат приоритетное право на поступление в колледжи

      Генсек НАТО признал сложности ВСУ в преодолении российских оборонительных линий

      В Кремле объяснили передачу «Рольфа» во временное управление России

      Россиян предупредили о надвигающейся на Краснодарский край опасности

      Описана судьба проведшей всю жизнь среди могильных крестов 13-летней россиянки

      Губернатор раскрыл подробности атаки беспилотников на Брянскую область

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости