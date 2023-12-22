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05:24, 22 декабря 2023Интернет и СМИ

Ивлеева отказалась говорить о последствиях нашумевшей голой вечеринки

Ивлеева не стала комментировать возможные последствия вечеринки в клубе Mutabor

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Актриса и блогерша Анастасия Ивлеева не захотела комментировать возможные последствия нашумевшей голой вечеринки, прошедшей в ночь на 21 декабря в московском клубе Mutabor. Об этом сообщают «Известия».

На соответствующую просьбу корреспондента издания она ответила отказом. «Без комментариев», — заявила Ивлеева.

В четверг, 21 декабря, в «Мутаборе» состоялась вторая часть голой вечеринки блогерши. Однако в клуб нагрянула полиция, предположительно, для проверки заведения на пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России). Спустя час правоохранители покинули заведение и туда начали пускать гостей.

При этом охрана клуба просила пришедших поправить одежду, если замечала у них открытые части тела. Спустя четыре с лишним часа в заведение прибыла сама Ивлеева.

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      Марина Совина
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