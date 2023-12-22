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11:12, 22 декабря 2023Бывший СССР

На Украине поставили цель добрать нужное количество людей в ВСУ

Минобороны Украины: Киев доберет нужное количество людей для пополнения ВСУ

Фото: Thomas Peter / Reuters

Министерство обороны Украины поставило цель, несмотря ни на что, добрать необходимое количество людей для пополнения Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью мобилизации и привлечения добровольцев. Об этом сообщил начальник управления прессы и информации ведомства Илларион Павлюк, передает ТАСС.

«Мы им [желающим вступить в ряды ВСУ] предлагаем добровольно, не дожидаясь мобилизации или повестки, присоединиться к ВСУ, предлагаем выбор специальностей», — отметил Павлюк в эфире всеукраинского телемарафона.

При этом он подчеркнул, что это не означает, что служить в рядах украинской армии будут только те, кто этого хочет, и что выбирать теперь можно только небоевые специальности.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в интервью газете Bild, что Киев намерен в 2024 году мобилизовать украинцев, уехавших за границу. Позже Министерство обороны страны опровергло эти планы, заявив, что журналисты неправильно интерпретировали слова министра.

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